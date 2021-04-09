تفاصيل صفقة تويتر للاستحواذ على كلوب هاوس مقابل 4 مليارات دولار

المواطن - متابعة

أفادت تقارير صحفية أن شركة تويتر أجرت مناقشة حول فكرة الاستحواذ المباشر على تطبيق كلوب هاوس رغم قيام التطبيق ببناء واختبار أداة سباسيز للدردشة الصوتية، في محاولة لمنافسة التطبيق الصوتي الذي انتشر بشكل كبير الآونة الأخيرة.

المناقشات توقفت بدون سبب:

ووفقًا لوكالة «بلومبرغ»، فإن «تويتر» عقدت مناقشات مباشرة مع «كلوب هاوس» للاستحواذ على تطبيقها مقابل 4 مليارات دولار، إلا أن المحادثات توقفت دون أي ذكر سبب واضح.

وذكرت «بلومبرغ» أمس الأول، أن الكلوب هاوس يتطلع الآن لجمع استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار، ومن المحتمل أن يكون هذا الرقم خرج من المناقشات مع «تويتر».

محادثات صوتية حية:

ويدعم «كلوب هاوس» الذي بدأ العام الماضي فكرة استضافة المحادثات الصوتية الحية، حيث يتيح البرنامج لمستخدميه استضافة العديد من الأشخاص لمناقشة مواضيع متنوعة.

ووفقًا للإحصاءات فإن أكثر من 10 ملايين شخص قام بتنزيل التطبيق الذي يدعم نظام «آي أو إس» حصريًا ويشترط حصولك على دعوى من أحد الأشخاص ويدعم نظام «آي أو إس» حصريًا.

منافسة التطبيقات القديمة:

ويواجه الكلوب هاوس منافسة من عدة تطبيقات مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«ديسكورد» و«لينكد إن» و«سلاك» وغيرها، التي تملك قواعد مستخدمين بالملايين، منذ سنوات، إضافة لإتاحة تطبيقاتها في الويب ونظامي آي أو إس وأندرويد.

البقشيش في كلوب هاوس:

ويحاول الكلوب هاوس الابتكار بسرعة لمواجهة المنافسة، من خلال توظيف مهندس لتصميم تطبيق أندرويد الخاص به، كما أطلق هذا الأسبوع ميزة تقديم البقشيش داخل التطبيق، كوسيلة للمبدعين لكسب المال، دون أن يقتطع جزءًا من تلك الإيرادات.

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