تهديد يُلاحق الأهلي بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، تحت قيادة مدربه الروماني ريجيكامب، مباراة غاية في الأهمية مساء اليوم في دوري أبطال آسيا، ضد نادي الشرطة العراقي.

فترات عصيبة لـ الأهلي محليًا وآسيويًا

ومر الراقي بفترات عصيبة من الناحية الفنية، حيث خسر 6 مباريات متتالية بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب خسارته بخماسية من نادي استقلال طهران الإيراني بخماسية مقابل هدفين بالجولة الأولى من دور المجموعات، وكذلك تعادل مع نادي الدحيل القطري بشق الأنفس بالجولة الثانية من دور المجموعات.

الفوز على الشرطة مهم بـ دوري أبطال آسيا

ويسعى الراقي إلى الفوز على فريق الشرطة لأنه في حال خسر أو تعادل فسيكون رصيد الراقي إما نقطة أو نقطتين في حالة التعادل، ومع فوز الدحيل القطري على الاستقلال الإيراني أو التعادل بينهما فستكون فرص الراقي في التأهل للدور المقبل من دوري أبطال آسيا شبه صعبة، في ظل المشاكل والأزمات التي يُعاني منها الراقي.

وكان الشوط الأول من مباراة الدحيل والاستقلال المقامة حاليًا في الجولة الثالثة، انتهى بتقدم الدحيل بثلاثية لهدفين، وإذا استمرت النتيجة على حالها فسيرفع الدحيل رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الأول والاستقلال ثانيًا برصيد ست نقاط، بينما يظل الراقي ثالثًا في حال التعادل أو رابعًا في الترتيب في حال خسر من نادي الشرطة العراقي.

وكان الراقي، نجح في التعادل مع الدحيل، ليكسر سلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض قبل مواجهة الفريق القطري.

الأهلي يفك العقدة أمام الدحيل

وقبل مواجهة الدحيل، كان الأهلي خسر 7 مباريات متتالية بواقع 6 لقاءات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ومباراة واحدة بـ دوري الأبطال كانت ضد الاستقلال الإيراني، كما أن الراقي لم يذق طعم الفوز في 9 مباريات متتالية قبل مواجهة نادي الدحيل.

وعلى مستوى الهزائم، فقد نجح الراقي في إيقاف سلسلة الهزائم المتتالية بالتعادل مع الدحيل، لكنه لا يزال لم يعرف طعم الفوز في آخر 10 مباريات حيث تعادل الراقي مرتين في الدوري ومرة بـ دوري أبطال آسيا بجانب 7 هزائم متتالية تعرض لها ليصل المجموع إلى 10 مباريات لم يعرف الراقي فيهم طعم الفوز.

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