تويتر يطلق سلسلة من الجلسات الحوارية الرمضانية

المواطن - الرياض

رصد تويتر أكثر من 10 ملايين تغريدة حول شهر رمضان خلال الثلاثين يوماً التي سبقت الشهر الفضيل.

ومع انطلاق رمضان، أطلق تويتر #جمعات_رمضان، وهي سلسلة من المحادثات الصوتية عبر ميزة مساحات الجديدة تناولت مواضيع متنوعة منها مرتبط بالشهر الفضيل وبعضها تصدر المحادثات مؤخراً.

الجلسات الصوتية عبر مساحات

وعلى مدار الخمسة أيام الماضية، عُقدت الجلسات الصوتية عبر مساحات، ميزة المحادثات الصوتية الحية الجديدة من تويتر والتي يتم اختبارها حالياً وستصبح متاحة للجميع قريباً.

وتناولت الجلسات مواضيع مختلفة مثل “الحفاظ على التواصل” والتي ناقشت أهمية التفاعل البشري أثناء الجائحة؛ و”الفن” والتي سلطت الضوء على الفن المرتبط بشهر رمضان؛ و”الأدب الصوتي” والتي تناولت عالم القراءة والكتابة والكتب الصوتية مع مجموعة من المؤلفين.

قضية هدر الطعام

كما تناولت الجلسات قضية “هدر الطعام” والتي ناقشت تأثير هذه الظاهرة وكيفية الحد منها مع عدد من الخبراء والمؤثرين؛ و “التوازن بين العمل والحياة” والتي جمعت عدد من النساء الملهمات لمناقشة ما تعلموه من العام الماضي وكيفية تحقيق التوازن بين العمل والحياة مع تغير الروتين الذي يفرض نفسه خلال شهر رمضان.

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