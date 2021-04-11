تويتر يطلق شعارات تهنئة رمضان 1442

المواطن - الرياض

أطلق موقع تويتر شعارات تهنئة رمضان 1442، بالتزامن مع استطلاع رؤية هلال الشهر الكريم في العديد من الدول الإسلامية في شرق العالم وغربه.

تهنئة رمضان عبر تويتر:

وبمجرد كتابة تغريدة في وسم #رمضان أو وسم #رمضان_كريم يظهر بجانب الوسم هلال صغير في إشارة إلى استطلاع شهر رمضان المبارك في الوقت الذي بدأ العديد من المغردين في الدول الإسلامية تبادل تهنئة رمضان سواء عبر بطاقات التهنئة أو عبر التغريدات النصية التي تتضمن معاني الحب والإخاء.

بطاقات تهنئة رمضان جاهزة:

وسارع بعض المغردين في تصميم بطاقات تهنئة رمضان سواء المغلقة أو المفتوحة التي تتيح للمستخدمين إضافة اسمهم وبعض العبارات الأخرى إلى بطاقة التهنئة قبل إرسالها إلى أصدقائهم.

صور رمضان:

كما شارك العديد من المغردين صور رمضان التي تعكس ذكرياتهم مع الشهر الفضيل أو صورهم في الطفولة أثناء الاحتفال برؤية هلال شهر رمضان المبارك.

بداية شهر رمضان 1442:

وحتى الآن حسمت 7 دول موعد بداية شهر رمضان، حيث سيكون يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل، وهذه الدول هي:

العراق اليمن تركيا تونس لبنان مصر ليبيا

من جهة أخرى هناك عدة دول من بينها السعودية وإندونيسيا وماليزيا وبروناي وسلطنة عمان والإمارات والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا التي بدأت شهر شعبان يوم 15 مارس 2021 والتي ستتحرى هلال رمضان يوم غد الثلاثاء لتحديد موعد بداية رمضان سواء أكان الثلاثاء أم الأربعاء.

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