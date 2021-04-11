جامعة الملك سعود: الاختبارات النهائية حضوريًّا للمقررات العملية والسريرية

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود عن تفاصيل سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

حضوريًّا وعن بعد:

وأوضحت الجامعة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وبناء على تقارير وزارة الصحة بشأن أعداد إصابات فيروس كورونا في منطقة الرياض، فقد قررت الجامعة أن تكون الاختبارات النهائية للمقررات العملية والسريرية للطلاب والطالبات حضوريًّا، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، في حين تكون للمقررات النظرية عن بعد.

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