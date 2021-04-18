جنرال إسرائيلي: القبة الحديدية غير مجدية 

المواطن- متابعة

قال الجنرال الإسرائيلي، يوسي لانغوتسكي، إن القبة الحديدية أثبتت عدم فعاليتها، وعجز قدرتها على إيقاف صواريخ المقاومة الفلسطينية، بحسب وكالة روسيا اليوم.

وقال قائد الوحدة 81 للتكنولوجيا، يوسي لانغوتسكي، في مقالة بصحيفة معاريف العبرية، إنه يجب على إسرائيل الاعتماد على نظام دفاع يعتمد على تكنولوجيا الصواريخ الاعتراضية، من أجل توفير استجابة فعالة للتهديدات الصاروخية، التي قد تلحق أضرارا بالغة بالحرب المستقبلية في الجبهة الداخلية، ومنشآتها الاستراتيجية وقوات الجيش، وتشمل هذه التهديدات الطائرة وصواريخ وقذائف.

وأضاف أن القبة الحديدية لا توفر سوى رد جزئي قصير المدى مع ثقوب، وبكميات محدودة أمام هجوم العناصر المعادية لإسرائيل، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن نظام القبة له العديد من السلبيات.

سلبيات القبة الحديدية

وتابع أنه من سلبيات القبة عدم قدرتها على اعتراض الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها على المديين المتوسط والبعيد، وغير قادرة على التعامل مع صواريخ العدو القابلة للمناورة والدقيقة، كما أن تكلفة إطلاق كل صاروخ من القبة الحديدية تبلغ أكثر من مئة ألف دولار.

وأكمل الجنرال موضحا: أحيانا يتم إطلاق صاروخين لاعتراض صاروخ واحد، الأمر الذي يعني تكلفة هائلة، ومع التهديد بمزيد من الصواريخ فإن ذلك سيتطلب عدة مليارات من الدولارات.

وبتطبيق ذلك على أرض الواقع، فإن هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من نشر عدد محدود فقط من الصواريخ التي ستكون كافية لتشغيل أنظمة القبة لفترة محدودة فقط، وسيستغرق إنتاج الصواريخ الجديدة فترة زمنية طويلة، وخلال ذلك الوقت ستفتقر إسرائيل قدرة الدفاع عن نفسها.

واختتم مقالته بقوله: لا يمكن لإسرائيل بناء الدفاع الاستراتيجي على تقنية واحدة، مهما كانت جيدة.

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