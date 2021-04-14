جهود شباب المملكة في قمة العشرين يوثقها كواليس رئاسة مجموعة العشرين

المواطن - الرياض

يُعرض على قناة العربية بتاريخ 16 إبريل الجاري الفيلم الوثائقي “كواليس رئاسة مجموعة العشرين”، الذي يصور كواليس وقائع انعقاد قمة الدول العشرين في المملكة نوفمبر الماضي 2020.

جهود شباب المملكة في لقطات حصرية:

وذكرت واس بأن الفيلم الذي سيعرض الساعة الحادية عشرة من مساء الجمعة، يوثّق الجهود التي قدمها شباب المملكة أثناء انعقاد جلسات القمة التي عقدت برئاسة المملكة.

كما يقدم الفيلم لقطات حصرية تم تصويرها قبل وأثناء انعقاد جلسات القمة، إضافة إلى مداخلات أصحاب المعالي الوزراء والقياديين في مجموعة العشرين.

السعودية أول بلد عربي يستضيف القمة:

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية استضافت 21- 22 نوفمبر 2020 أعمال قمة مجموعة العشرين لأول مرة برئاسة عربية، وتم عقد القمة عبر تقنية الفيديو؛ وذلك بسبب جائحة كورونا.

ناقشت تداعيات كورونا:

وناقشت القمة تداعيات تفشي فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية وشارك فيها الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو.

حماية اقتصادات العالم:

وتركّزت المحادثات في القمة على كيفية حماية اقتصادات العالم من تبعات الإجراءات المتخذة لمنع انتشار الفيروس، في وقت يلوح في الأفق شبح ركود اقتصادي في ظل تعليق رحلات الطيران وإغلاق المراكز التجارية وحظر التجول.

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