جوانكا يعتذر لمدربه

المواطن - محمد سمعه

توجه اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب الشباب، بالاعتذار لمدربه الإسباني كارلوس هيرنانديز، وذلك بعد فوز الليث على الباطن برباعية مقابل هدف.

وتحدث لاعب الشباب للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “شعرت بالغضب قليلًا بسبب تبديلي في لقاء الباطن، كنت أود استكمال المباراة، ولكنني أعتذر للمدرب ولم يحدث أي شيء، علاقتي به جيدة للغاية”.

وتابع لاعب الشباب: “من المهم أننا نجحنا في الفوز وحصد النقاط الثلاث، والقادم سيكون أفضل لنا”.

جوانكا يتألق بهدفين:

وكانت المباراة انتهت بفوز الشباب برباعية لهدف، حيث سجل لليث كل من إيفر بانيجا هدفين ومواطنه جوانكا هدفين.

الشباب يُطارد الهلال:

وأصبح رصيد الشباب بعد الفوز 48 نقطة متقاسمًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع نادي الهلال.

وسيواجه الشباب، فريق الهلال بالجولة الـ26 من دوري المحترفين في السابع من مايو المقبل؛ نظرًا لمشاركة الهلال حاليًّا في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن مباراة الشباب والباطن، كانت أُقيمت على ملعب نادي الباطن.

وكانت مباريات الجولة الـ25 اختُتمت اليوم السبت، بفوز القادسية على الاتفاق وفوز الشباب على الباطن، وفوز الفتح على الفيصلي.

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