حارس الاتحاد يعلق على استبعاده

المواطن - محمد سمعه

علق الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، على استبعاده من مباراة الباطن المقبلة.

حارس الاتحاد يتألق بشكل غير طبيعي:

وكان غروهي تألق بشكل مميز ضد الهلال، في الكلاسيكو الذي حُسم للعميد بثنائية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب “الشرائع” في مكة المكرمة.

وتحدث غروهي قائلًا للقناة الرياضية السعودية: “حققنا فوزًا مهمًّا وقلصنا الفارق مع الهلال المتصدر، إلى 3 نقاط، رغم الغيابات في الفريق، سواء بالطرد أو الإصابة، ولكن اللاعبين الذين شاركوا اليوم قدموا مباراة رائعة، وكانت روح المجموعة متواجدة، والأداء كان جيدًا”.

غروهي يُشيد بالبدلاء:

وأضاف حارس الاتحاد: “حجازي لاعب كبير جدًّا ودولي وفارق، وحتى زياد الصحفي لاعب كبير، وهما قلب الدفاع الأساسي للاتحاد، ولكن استجابة البدلاء كانت جيدة، سواء حمدان الشمراني أو عبد المحسن فلاتة، ناهيك عن عمر هوساوي الذي شارك وتعرض للإصابة”.

وواصل غروهي قائلًا: “أن تلعب أمام نادٍ بحجم الهلال، يجب أن تظل مركزًا طوال الوقت، وأهنئ اللاعبين على التركيز بشكل عالٍ، حاولنا استغلال كل الفرص أمام الهلال”.

وأضاف غروهي: “حزين للغاية لاستبعادي عن مباراة الباطن، لكنني واثق في باقي حراس العميد للمشاركة في مباراة الباطن”.

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