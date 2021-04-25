حساب المواطن يعيد التذكير: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من البرنامج، ويمكن في حالة حدوث ذلك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بالإمكان تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي هنا.

تعديلات حساب المواطن:

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