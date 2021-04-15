حكام مباراة أبها والعين بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراة أبها والعين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباراة أبها والعين اليوم

ويلعب أبها والعين عند الساعة 9:50 مساء اليوم، في افتتاح منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ومن المقرر أن يدير أحمد الرميخاني مباراة أبها والعين اليوم، ويُساعده ياسر السلطان وإبراهيم الدخيل، وسيكون خالد الطريس حكمًا رابعًا، فيما تم تعيين عبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده مؤيد المسجن.

وتُعد مباراة الفريقان اليوم هي الثانية التي تجمع بينهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مواجهتهما في الدور الأول التي انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها برباعية مقابل هدفين.

الفريقان في الدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة من الفوز 9 مرات، والتعادل في 4 لقاءات، والخسارة في 12 مواجهة.

على الجانب الآخر، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مثلهم، وخسر 15 لقاء.

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