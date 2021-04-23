حكايتهم في صورة.. مصحف وسجاد ودعاء في أطهر البقاع

المواطن - مكة المكرمة

“محترزون” عادوا

حاملين مصحف وسجاد صلاة

شَوْقٌ تفيض منه الأدمُعُ

رافعين أكف الدعاء

أفئدة معلقة بالمسجد الحرام

بعد انقطاع جسدي بسبب ظروف طارئة

توقف أذان النوازل بصيغته غير المألوفة

«ألا صلوا في بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم»

عادت «حي على الصلاة»، «حي على الصلاة»

رافعين أكف الدعاء

منظومة متكاملة من الخدمات

وشرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال منظومة متكاملة من الخدمات محفوفة بالأمن والأمان، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للمحافظة على سلامة قاصدي وزوار المسجد الحرام، في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظهما الله-.



رصدت عدسات الكاميرات في الإدارة العامة الإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قلوبًا خاشعة، متعلقة ببيته العتيق، داعية مستبشرة.

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