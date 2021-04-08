حكم مباراة الأهلي والرائد بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباراة اليوم بين الأهلي والرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحنفوش يدير مباراة الأهلي والرائد

ويلعب الأهلي والرائد عند الساعة 8:50 مساء اليوم الخميس، في افتتاح منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يُدير مباراة الأهلي والرائد اليوم شكري الحنفوش، ويُساعده بدر الشمراني ومؤيد المسجن، والحكم الرابع ماجد الشمراني وحكم الفيديو عبدالله الشهري، ويُساعده عبدالرحيم الشمري.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم تراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة.

وفي السياق ذاته، قررت الإدارة الأهلاوية برئاسة عبدالإله مؤمنة عدم قيادة ريجيكامب لمباراة الرائد، على أن يتولى مساعد مدرب الناشئين، الفرنسي فيصل قورمي المهمة بشكل مؤقت، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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