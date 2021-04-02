حوادث خطيرة في اليونان بسبب خفر السواحل التركي 

المواطن- متابعة

أبلغت السلطات اليونانية عن سلسلة من الحوادث تورط فيها خفر السواحل التركي بالقرب من ليسفوس، وبحسب ما نقلوه فإنه خلال إحدى الحوادث، دخلت الزوارق التركية مياه اليونان وأجرت المناورات بشكل خطير.

وأضافت السلطات: وفي مسار آخر حاول زورق يحمل أجانب برفقة خفر السواحل التركي دخول المياه اليونانية.

اليونان تتهم تركيا بالتصعيد في بحر إيجة

وقد اتهمت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم، الجمعة، تركيا بمحاولة التسبب بتصعيد في بحر إيجة، عبر تشجيع مهاجرين على التوجه إلى اليونان، بوابة العبور الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القيام بمناورات خطيرة

وقالت الوزارة: هذا الصباح، أبلغ خفر السواحل اليوناني عن عدة حوادث رافق فيها خفر السواحل والبحرية التركية قوارب هشة للمهاجرين إلى الحدود الأوروبية، في محاولة للتسبب بتصعيد مع اليونان.

اتفاق بين البلدين لتقليل مخاطر وقوع حوادث

ويأتي ذلك بعد أن اتفقت تركيا واليونان على بدء مفاوضات تقنية في إطار الناتو (حلف شمال الأطلسي) لتقليل مخاطر وقوع حوادث في شرق البحر المتوسط، وقد بدأت المحادثات بين القوات التركية واليونانية في بروكسل يوم 10 سبتمبر 2020.

وبعد المحادثات التي جرت في أوائل أكتوبر من العام الماضي، أعلن الناتو عن إنشاء آلية لمنع الصراعات في منطقة شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان. وتنص الآلية، بشكل خاص على إنشاء خط ساخن للاتصال بين تركيا واليونان في حالة وقوع تصادم أو حوادث أخرى.

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