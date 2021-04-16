حياتنا تشارك بفعالية نعتني بصحتك في جامع الراجحي بالرياض

المواطن - حسن عسيري - الرياض

أقامت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية “حياتنا” بشراكة مع جمعية عناية وجمعية عيوني فعالية “تعال شوف” ضمن فعالية عناية الصحية (نعتني بصحتك)، حيث سيستمر المعرض حتى يوم 20 من شهر رمضان.

وحضر من جانب جمعية حياتنا مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأستاذ ماجد بن سعد الشمري، ومدير إدارة البرامج والمشاريع الأستاذ سلمان بن سالم باهمام، كما حضر الافتتاح من جانب جمعية عناية معالي الدكتور عبدالرحمن السويلم رئيس جمعية عناية، وأمين عام الجمعيات الأهلية الدكتور سلمان المطيري وإمام جامع الراجحي.

نمط الحياة الصحي لشهر رمضان

وتأتي مشاركة جمعية حياتنا ضمن خطتها في تفعيل نمط الحياة الصحي لشهر رمضان المبارك، وذلك في جامع الراجحي بالرياض.

ويحتوي المعرض على التعريف بالجمعية وأهدافها وبرامجها وكذلك مجموعة كبيرة من المجسمات التوعوية الصحية والتي تتميز بإيصال المعلومة بشكل سريع للمستفيد والتي يتم شرحها من خلال متطوعين في التوعية والتثقيف الصحي.

الوقاية من الأمراض

كما يهدف المعرض إلى التعرف على كيفية الوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز نمط الحياة الصحي سواء في التغذية أو النشاط وغيرها، وخاصة بما يتعلق بشهر رمضان المبارك.

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