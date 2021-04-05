خطة كاريلي تُقلق الهلال

المواطن - محمد سمعه

حدد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لنادي الاتحاد، خطته استعدادًا لمواجهة نادي الهلال الجمعة المقبل.

الملعب المستضيف لقمة الهلال والاتحاد

وسيلعب الأزرق مع الاتحاد يوم الجمعة في الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب “الشرائع” في مكة المكرمة.

ويُركز كاريلي على تطوير الجانب البدني للاعبي الاتحاد من خلال إجراء مجموعة من تمارين لياقية متنوعة، بالإضافة إلى إجراء مناورة تم خلالها تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية.

كما أن كاريلي يعمل حاليًا على تجهيز بديلين لكل من المدافعين المصري أحمد حجازي وزياد الصحفي اللذين يغيبان عن مباراة الهلال بسبب البطاقات الملونة.

تدريبات الاتحاد تنتعش بعودة الخماسي

ومؤخرًا شهدت تدريبات العميد، مشاركة الرباعي زياد الصحفي، وسعود عبد الحميد، وعبد الإله المالكي، وفهد المولد، بالإضافة إلى عبد الرحمن العبود بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الرائد.

يذكر أن الزعيم يحتل المركز الأول في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد سيلعب نهائي البطولة العربية في الموسم الحالي مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

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