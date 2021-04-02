دراسة : الصوم قبل الدايت يساعد على إنقاص الوزن

المواطن - متابعة

أكدت دراسة حديثة أن الصوم لمدة خمسة أيام قبل البدء بنظام غذائي جديد يمكن أن يساعد في التمهيد لتحول جسم الشخص.

أهمية الصوم في فقدان الوزن

وأظهر الباحثون في الدراسة أن الأشخاص الذين يصومون قبل بدء نظام غذائي، على غرار حمية البحر الأبيض المتوسط ​​لمدة ثلاثة أشهر، يفقدون المزيد من الوزن ويكون مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل من أولئك الذين لا يفعلون ذلك، كما لاحظوا أيضًا انخفاض ضغط الدم لديهم.

وقال، المؤلف الرئيسي للدراسة: “إن التحول إلى نظام غذائي صحي له تأثير إيجابي على ضغط الدم.. وإذا كان النظام الغذائي يسبقه صيام، فإن هذا التأثير يزداد حدة”.

حمية البحر الأبيض المتوسط

وكانت دراسة إسبانية حديثة كشفت في وقت سابق عن طريقة جديدة غير متوقعة تساعد في إنقاص الوزن، وأشارت إلى أنه إذا كان أحد أفراد الأسرة يتبع نظامًا غذائيًا لفقد الوزن، فإن الأشخاص الذين يعيشون معهم سيفقدون الوزن أيضًا.

وأوضح باحثون إسبان أن حالات 148 فردًا من أفراد عائلة أشخاص قرروا اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط ​​بصرامة، وجرى تسجيل المشاركين في النظام الغذائي في دراسة، وتلقوا استشارات مباشرة بالإضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضة، ولكن أفراد أسرهم لم يفعلوا ذلك، وعلى الرغم من ذلك، فقد الأقارب – الأزواج أو الأطفال أو الآباء أو الأشقاء – ما معدله 1.25 كغ بعد عام واحد و4 كغ بعد 24 شهرًا.

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