ذهبية هلالية لـ لوشيسكو

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن انضمام مدرب الفريق الأول لكرة القدم السابق، الروماني رازفان لوشيسكو، إلى قائمة الأعضاء الذهبيين رسميًّا.

لوشيسكو عضوًا ذهبيًّا:

ولفت حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن لوشيسكو سدد رسوم العضوية التي تبلغ 100 ألف ريال، كأول أجنبي ينضم للعضويات الذهبية في الأندية السعودية، وذلك وفقًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية المستحدثة منذ عامين.

وكان نادي الهلال قد أعلن رحيل رازفان لوشيسكو، فبراير الماضي، حيث تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وقدم مجلس الإدارة شكره له ولجهازه الفني المعاون، وتم تعيين مدرب فريق الزعيم لكرة القدم تحت 19 عامًا، البرازيلي روجيرو ميكالي مديرًا فنيًّا.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الهلال لمواجهة الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في التاسع من شهر إبريل المقبل.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط الشباب الوصيف، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث بـ42 نقطة.

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