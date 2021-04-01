رئيس وزراء جمهورية العراق يغادر جدة

المواطن - واس

غادر دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق جدة اليوم.

وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمروخي , ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري ، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام نور, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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