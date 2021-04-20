رسميًا الحزم إلى دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

نجح الحزم في خطف أولى بطاقات التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022.

الحزم إلى دوري المحترفين

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضد نظيره الساحل اليوم ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ونجح في تحقيق الفوز برباعية مقابل هدفين، ليضمن التأهل إلى دوري المحترفين رسميًا.

وسجل أهدافه في مباراة اليوم، جهاد الزويد، يوسف عمر، مسعود حمد والحاج عثمان في الدقائق 18، 45، 52 و81، فيما أحرز ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل، فايز الظفيري وموابي موسيندا.

ترتيب دوري الدرجة الأولى

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم رصيده إلى 79 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يليه الفيحاء الذي اقترب هو الآخر من التأهل إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل.

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