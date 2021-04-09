رقم كارثي لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي النصر رقمًا كارثيًّا، وذلك بعد الخسارة من نادي ضمك مساء اليوم الجمعة بثلاثية مقابل هدفين.

النصر أكثر الفرق إهدارًا لركلات الجزاء:

وكان الحكم احتسب ركلة جزاء للعالمي خلال مجريات الشوط الأول من عمر اللقاء، أهدرها سلطان الغنام، بعد عرقلة لاعب ضمك لزميله في النصر خالد الغنام.

وأصبح العالمي أكثر فريق يهدر ركلات جزاء في موسم واحد، ببطولة دوري المحترفين، حيث أضاع 8 ركلات جزاء.

ويحتل العالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 36 نقطة، بينما ضمك في المركز الرابع عشر، يملك في جعبته 27 نقطة نقطة، قبل 5 جولات من النهاية.

العالمي يكشف مدربه الجديد:

وأعلن نادي النصر اليوم، عن التعاقد مع البرازيلي مانو مينيز لتدريب الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي للعالمي أن المدرب الجديد سيصل إلى الرياض خلال 48 ساعة هو وجهازه المعاون لتدريب الفريق الكروي الأول.

وقد سبق لـ مينيز تدريب المنتخب البرازيلي وأندية كورينثيانز وفلامنجو وبالميراس وكروزيرو وحقق معهم عددًا من البطولات.

وودع أصفر العاصمة يوم الأحد الماضي بطولة كأس الملك بالخسارة أمام الفيصلي بهدف دون مقابل.

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