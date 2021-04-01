ريال مدريد يدعو لانتخابات

المواطن - مروة نبيل

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، قبل قليل، بيانًا رسميًا بشأن الدعوة لإجراء انتخابات رئاسة وعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة.

ريال مدريد يدعم لانتخابات رئاسية

وذكر ريال مدريد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: “طلب الرئيس، بعد الاستماع إلى مجلس الإدارة المنعقد اليوم، ووفقًا للمادة 38 بالقسم (ب) من لائحة النادي الأساسية، الشروع في إجراءات الدعوة لانتخابات الرئاسة ومجلس الإدارة”.

ويتواجد رئيس مجلس الإدارة، فلورينتينو بيريز في منصبه الحالي منذ عام 2009، حيث نجح في الدورات الثلاث الماضية دون أي مرشح أمامه، ويُعد من أنجح الرؤساء في تاريخ نادي ريال مدريد.

فلورينتينو بيريز مع الريال

وكان بيريز قد أُعيد انتخابه لولاية خامسة في 19 يونيو 2017، حينما كان المرشح الوحيد على الرئاسة، ليفوز بالمنصب بعد أيام من تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالثنائية التاريخية، الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتُعد هذه الولاية الخامسة لـ فلورينتينو بيريز مع المرينغي، والثالثة على التوالي، وحقق الفريق الأول لكرة القدم معه العديد من الإنجازات المحلية والقارية، لتصل إجمالي المدة التي تولى فيها رئاسة النادي إلى 17 عامًا.

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