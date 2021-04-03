ريال مدريد يكسب إيبار

المواطن - محمد سمعه

تمكن فريق ريال مدريد من الفوز على ضيفه إيبار بثنائية دون رد، في المباراة التي أُقيمت اليوم السبت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

أحداث مباراة ريال مدريد وإيبار:

وانطلق الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي الريال، حيث تمكن الإسباني ماركو أسينسيو من إحراز الهدف الأول للفريق الملكي بالدقيقة الحادية والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم الريال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، حاول فريق إيبار البحث عن إحراز الهدف الأول في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ولكن دون جدوى.

ووسط محاولات من إيبار لإحراز هدف التعادل، تمكن ريال مدريد من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة بالدقيقة الثالثة والسبعين.

ولم يحدث أي جديد في المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الريال بثنائية دون مقابل على حساب إيبار.

الريال يُطارد جاره:

وأصبح رصيد الريال بعد الفوز 63 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن نادي أتلتيكو مدريد المتصدر.

أما رصيد نادي إيبار فتجمد عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر “قبل الأخير” برصيد 23 نقطة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور ربع النهائي لـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستُقام مباراة الذهاب بين فريقي الريال وليفربول على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الريال في العاصمة الإسبانية مدريد.

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