ريجيكامب: على لاعبي الأهلي مساعدة بعضهم

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني لـ الأهلي، على أن فريقه سيقاتل للفوز على الدحيل القطري اليوم الأحد، وذلك خلال لقاء الفريقين بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ماذا طلب مدرب الأهلي من اللاعبين ؟

وتحدث ريجيكامب قائلًا: “المباراة الثانية في المجموعة هامة للغاية، ويجب ألا نخسر هذه المواجهة وسنواجه فريقًا يلعب بطريقة جيدة جدًّا”.

وتابع ريجيكامب قائلًا: “محمد العويس ليس اللاعب الوحيد الذي يتحدث في الملعب وعليه أن يقوم بالتحدث مع زملائه وهذا أمر طبيعي، وعليهم أن يساعدوا بعضهم البعض”.

وواصل مدرب الأهلي قائلًا: “نسعى دائمًا لبناء روح الثقة بين لاعبي الراقي وقمنا بروح الروح المعنوية للاعبين، لأنه ليس من السهل أن تخرج الفريق من حالة معنوية سيئة بعد الخسارة”.

وواصل قائلًا: “أتحمل المسؤولية كاملة بعد نتيجة مباراة الاستقلال الإيراني، ويجب عدم إلقاء اللوم على اللاعبين”.

موعد مباراة الراقي والدحيل:

وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة إلا ربعًا من مساء اليوم الأحد على الملعب الرديف لإستاد الجوهرة المشعة في جدة.

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