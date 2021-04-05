ريجيكامب يصل جدة

المواطن - مروة نبيل

وصل، قبل قليل، المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب إلى جدة، تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ريجيكامب في جدة:

ونشر الإعلامي وليد سعيد صورة المدرب الروماني ريجيكامب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا وصوله قبل قليل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وكانت الإدارة الأهلاوية قد اتفقت مع المدرب الروماني ريجيكامب على قيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 أشهر فقط؛ حتى انتهاء منافسات الموسم الرياضي الحالي، خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برباعية مقابل هدف ضد نظيره الفتح في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار غضب جماهيره.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، ويستعد لمواجهة الرائد في الجولة الـ25، يوم الخميس المقبل.

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