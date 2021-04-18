رينارد يُتابع مباراة الأهلي والدحيل

المواطن - مروة نبيل

يُتابع مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، مباراة الأهلي والدحيل القطري المقامة الآن من المدرجات.

رينارد يحضر مباراة الأهلي والدحيل:

ويلعب الأهلي والدحيل الآن على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للفرنسي رينارد وهو يُتابع مباراة الأهلي والدحيل من المدرجات برفقة مساعده محمد أمين.

الدحيل يتقدم بهدف:

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وسط تألق لافت من حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد العويس الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021، فيما يحتل الدحيل القطري المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الاستقلال المتصدر.

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