زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب إيران 

المواطن- متابعة

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة منطقة بندر جناوه في إقليم بوشهر جنوبي إيران، وتم إرسال فرق من الهلال الأحمر الإيراني إلى المنطقة ولكن حتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار .

وبحسب موقع سكاي نيوز، فقد ذكر التلفزيون أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات، ويضم إقليم بوشهر محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية، وقال مسؤول حكومي لوكالة رويترز إنه لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار بالمحطة.

الزلزال يضرب ميناء جناوه

كما ضربت هزة ارتدادية بقوة 4.5 على مقياس ريختر ميناء غناوة بمحافظة بوشهر، وقال المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، إنه تم إرسال خمسة فرق إلى مكان الزلزال، ولا تقارير حول وجود إصابات حتى الآن.

كما ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر الميناء ذاته أيضًا.

أضرار الزلزال

ونظرًا لقوة الهزة الأرضية فيحتمل تضرر البيوت القديمة في القرى، وبالإضافة إلى ذلك فقد حدثت هزة ارتدادية جديدة بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، وتم الإعلان عن حالة التأهب القصوى في محافظة بوشهر.

كما نتج عن الزلازل أيضًا انهيارات جبلية في محافظة بوشهر، وتم تسجيل إصابة واحدة حتى الآن.

وفي الوقت ذاته، سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في الكويت هزة أرضية بلغت قوتها 5.08 على مقياس ريختر، قائلة إن مركز الهزة كان على بعد 90 كيلومترا شمال غربي بوشهر في إيران، و250 من مدينة الكويت.

ونقلت سكاي نيوز عن مصدرها أن الهزة التي حدثت في التاسعة وأربعين دقيقة صباح الأحد بالتوقيت المحلي، قد تزامنت مع هزتين محليتين بقوة 2.8 و2.7 درجة على مقياس ريختر.

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