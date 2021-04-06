سابك تختار HSBC ومورغان ستانلي لطرح وحدة الكيماويات

المواطن - الرياض

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر لم تسمها أن شركة سابك اختارت “إتش.إس.بي.سي” ومورغان ستانلي من أجل الطرح العام الأولي لوحدة للكيماويات المتخصصة.

الأهلي كابيتال:

وكانت ثلاثة مصادر قالت في يناير الماضي إن شركة الصناعات الأساسية عينت الأهلي كابيتال لتقديم المشورة بشأن إدراج محتمل لأعمالها في مجال الكيماويات المتخصصة، وهو عرض يمكن أن يجمع مئات الملايين من الدولارات، بحسب العربية.

وقال مصدران إن الشركة تبحث أيضًا عن بنوك أجنبية لتولي أدوار استشارية، وإن HSBC وJPMorgan من بين أولئك الذين هم في المرحلة النهائية للترويج للصفقة، والتي يمكن إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2022.

صفقات:

وأصبحت المملكة التي أطلقت الاكتتاب العام لشركة أرامكو بقيمة 29.4 مليار دولار في عام 2019، واحدة من أكبر أسواق الشرق الأوسط للصفقات.

سابك مملوكة لشركة أرامكو بنسبة 70%، وتقدر قيمتها بنحو 83.5 مليار دولار، لا تفصل أرباح أعمالها المتخصصة التي تنتج راتنجات ومركبات لدائن حرارية ومركبات حرارية ومواد مضافة.

وتمتلك سابك 31.5% من شركة كلاريانت السويسرية للمواد الكيميائية المتخصصة.

شارك الخبر







شارك الخبر