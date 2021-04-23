ساريتش: الشرطة فريق متميز ومواجهته صعبة

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البوسني ألفيس ساريتش صعوبة مواجهة الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا 2021.

ساريتش يشيد بفريق الشرطة

وعلق ساريتش على المواجهة الآسيوية قائلًا: “الشرطة فريق متميز ولديهم عناصر جيدة، ويلعبون بطريقة خاصة في الهجمات المرتدة ونأمل أن نحقق نتيجة إيجابية أمامهم”.

وتابع النجم البوسني خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأهلي والشرطة العراقي، قائلًا: “المباراة ستكون صعبة مثل كافة المباريات، علينا التركيز في كافة دقائق المباراة”.

مباراة الأهلي والشرطة العراقي

ويلعب الأهلي والشرطة العراقي عند الساعة 8:45 مساء غدٍ السبت، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويحتل الراقي المركز الثالث في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وبفارق نقطتين عن الاستقلال الإيراني صاحب المركز الثاني، فيما يتذيل الفريق العراقي الترتيب بدون نقاط، وذلك قبل مباراة الأهلي والشرطة غدًا.

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