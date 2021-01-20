الأهلي يستبعد ساريتش من قائمته

المواطن - مروة نبيل

تعتزم إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة استبعاد البوسني ألفيس ساريتش من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، بسبب معاناته من الإصابة.

استبعاد ساريتش

وتواصلت إدارة النادي الأهلي مع ساريتش من أجل إسقاط اسمه من قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الشتوية الجارية، للمرة الثانية في الموسم الرياضي الحالي نتيجة إصابته، وذلك وفقًا لمصادر “الرياضية”.

وأضافت المصادر ذاتها: “اللاعب البوسني يحتاج إلى ثلاثة أسابيع من العلاج والتأهيل حتى يعود إلى المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، التي يدخل على إثرها المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي”.

ولفتت المصادر إلى أن إدارة النادي الأهلي أبلغت ألفيس ساريتش نيتها بإسقاط اسمه من القائمة، وإعادة تسجيله في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل بعد أن تكتمل جاهزيته تمامًا.

وكان ساريتش قد أُصيب خلال مباراة الراقي والرائد ضمن الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأكدت الفحوصات معاناته من قطع في الرباط الصليبي، وخضع لعملية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز على أبها بثلاثية دون رد، سجلها؛ عمر السومة “هدفين”، وعبدالرحمن غريب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 20 نقطة في المركز الثامن.

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