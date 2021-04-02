سبب تأخر عودة فيجسا إلى جدة

المواطن - مروة نبيل

أثار تأخر عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الصربي فيجسا إلى جدة حالة من الجدل بشأن وجود أزمة مع مجلس إدارة النادي.

لا يوجد مستحقات متأخرة لـ فيجسا

وكشف مصدر رسمي في إدارة النادي الأهلي، حقيقة الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن وجود مستحقات مالية متأخرة للصربي فيجسا، مضيفًا لـ”الرياضية”: “لا توجد له متأخرات تمنع عودته إلى الفريق”.

وأضاف: “اللاعب مازال يعاني من فيروس كورونا، وفور تعافيه سيتم العمل على عودته في أسرع وقت للمشاركة مع الفريق فيما تبقى من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ويغيب فيجسا عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ مباراة الشباب بسبب الإصابة، وغادر إلى صربيا للعلاج والتأهيل هناك، وذلك بعد حصوله على إذن من الإدارة، قبل أن يعلن الراقي تعذر عودته لتأكد إيجابية المسحة الطبية التي أجراها.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الرائد، يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الرائد المرتقبة، تراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة.

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