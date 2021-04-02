سبب شكوى القادسية

المواطن - محمد سمعه

كشف ناصر الدغيثر، رئيس نادي القادسية المكلف، سبب التقدم بشكوى ضد نادي الاتحاد، وذلك على خلفية المستحقات المتأخرة لصفقة هارون كمارا.

تجاهل إدارة الاتحاد أغضب القادسية:

وتحدث الدغيثر قائلًا لـ برنامج “الدوري مع وليد”: “إدارة الاتحاد لم ترد علينا ولم تهتم بمراسلاتنا ولذلك كان القرار هو اتخاذ إجراء قانوني، ضد الاتحاد، نحن الآن سنفكر فيما سيحدث مستقبلًا، والقضية لا تزال منظورة”.

اقتراح من إدارة الاتحاد:

وتكمن خطة إدارة الاتحاد، في تقديم مقترح لإدارة القادسية، من أجل سداد “المستحقات المتأخرة” وتفاديًا لعقوبة خصم النقاط للعميد الذي يسير بشكل إيجابي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب “الشرق الأوسط”.

الاقتراح هو تقسيط مبلغ الصفقة، و جدولة المبلغ المتبقي، ببعض الضمانات اللازمة لذلك.

ويأتي هذا الأمر في ظل معاناة العميد من الديون، التي حرمته من الحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة خلال الفترة الأخيرة.

وكان نايف آل صاحب، الرئيس التنفيذي لنادي القادسية أكد أن نادي الاتحاد لم يستأنف ضد قرار غرفة فض المنازعات في قضية هارون كمارا، مما جعل العميد مُطالبًا بدفع قيمة المستحقات في العاشر من مارس الماضي.

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