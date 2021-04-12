سرور: لماذا يُهمل أيمن يحيى؟!

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور، عن استيائه من تأخر إجراء مهاجم العالمي، أيمن يحيى للعملية الجراحية؛ بسبب الإصابة التي يُعاني منها.

سرور ينتقد تأخر علاج أيمن يحيى:

وقال سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “في حالة لمثل حالة النجم أيمن يحيى تتطلب الاهتمام والإسراع بالسفر لإجراء العملية.. فلماذا يُهمل مثل هذا النجم؟!”.

وتابع نجم النصر السابق تغريدته قائلًا: “أتمنى أجد الإجابة مع العلم بأن تأخير العملية ليس في صالح مستقبل اللاعب خاصة أنها من الإصابة الخطيرة للاعبين الكرة.. أتمنى الإسراع للاعب يمثل المنتخب واحد نجوم المستقبل”.

وينتظر أيمن يحيى صدور تأشيرة دخوله إلى ألمانيا من أجل إجراء عملية جراحية في البطن، بعد إصابته خلال مباراة النصر ضد أبها في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، خسر العالمي أمام الفريق الأول لكرة القدم ضمك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، خاصة أنه ودع مؤخرًا كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور نصف النهائي.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند 36 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 5 نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع.

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