سر إقبال الصائمين على الحلويات في رمضان

المواطن- محمد داوود- جدة

اعتبر استشاري التغذية الدكتور خالد الزكائي، إن اندفاع بعض الصائمين نحو الإكثار من تناول الحلويات في رمضان هو سلوك غير صحي وعادة توارثتها الأجيال في الشهر الفضيل، إذ إن الصائم يشعر بحاجته إلى السكر مما يدفعه إلى تناول الحلويات كرد فعل للجسم بعد أن كان معدل السكر طوال وقت الصيام منخفضًا.

سعرات حرارية عالية:

وقال في تصريحات إلى “المواطن“، للأسف يتناول الفرد خلال فترتي الإفطار وما قبل السحور كميات كبيرة من السكريات وهذا ما يرفع معدلات السعرات الحرارية، ويزداد الأمر سوءًا إذا كان الفرد خاملًا ولا يمارس أي نشاط رياضي، وبالتالي ترتفع كمية السكري في جسده وتهدده بالعديد من الأمراض التي تبدأ بزيادة الوزن وتنتهي بالإصابة – لا سمح الله – بداء السكري.

الحلويات تحتوي على الدهون المشبعة:

ولفت إلى أن خطورة الإكثار من تناول الحلويات يكمن في كونها تحتوي على كمية عالية من الدهون المشبعة، وهذا سبب مباشر لزيادة الوزن وزيادة مخاطر الإصابة بالسكري ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، بسبب رفعها معدلات الكوليسترول في الدم، كما أن تناول الحلويات يتسبب في عسر الهضم لأنها تحتوي على كمية عالية من الزيوت والدهون واللتين تحتاجان إلى وقت أطول لهضمها، لذا لا ينصح بتناولها بعد الإفطار مباشرة وتناولها بعد ساعتين من الإفطار على الأقل.

سلطة الفواكه أفضل في رمضان:

ولتجنب الاندفاع نحو الحلويات نصح الدكتور الزكائي بضرورة عدم الإفراط في كمية الحلويات المتناولة، وتناول كمية صغيرة، كما يمكن استبدال ذلك بتناول أي نوع من الفاكهة أو سلطة فاكهة مشكلة فهذا النوع من الحلى أفضل في مدّ الجسم بالسكريات التي يحتاجها ولتعديل مستوى السكر، وتأمين الطاقة والنشاط.

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