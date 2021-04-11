سر رفض الجابر تدريب الأهلي

المواطن - محمد سمعه

رُشح سامي الجابر نجم الهلال السابق لتدريب النادي الأهلي، وذلك قبل أن يُعلن الراقي مؤخرًا تعاقده مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب.

الجابر يُفكر في قضاء فترة معايشة

وعرض الإعلامي والناقد الرياضي ناصر الجديع، السبب وراء رفض الجابر تدريب الراقي حيث أكد على أن نجم الهلال لم يكن جاهزًا لتولي مسؤولية تدريب الراقي، خاصة في ظل ابتعاده لفترة طويلة عن تولي المسئولية الفنية لأي فريق منذ آخر تجاربه في الدوري السعودي رفقة الهلال والشباب.

وأضاف الجديع أن الجابر يرغب في قضاء فترات معايشة مع أندية أوروبية، إذا رغب في العودة للتدريب مرة أخرى.

وفي هذا السياق، سبق للإعلامي وليد الفراج أن كشف عن ترشيحه سامي الجابر، لتدريب الأهلي والاتحاد.

الفراج يُقر بترشيحه الجابر لـ الأهلي

وغرد الفراج قائلًا: “نعم اقترحت اسم سامي الجابر لتدريب الأهلي بعد رفض اتحاد الكرة التعاقد مع يوسف عنبر، وسبق أن اقترحت نفس الاسم على أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد في مرحلة سابقة، بعض الجماهير أعماها التعصب تجاه قائد المنتخب ونادي الهلال السابق، حتى لو كان في التعاقد خيرًا لناديهم، تجاهلوا عقلية أول متوسط”.

يذكر أن اسم الجابر تردد لتدريب نادي النصر بفترة ماضية، وذلك بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لكن إدارة العالمي قررت تعيين المدرب الكرواتي ألين هورفات.

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