سعود بن عبدالله: الملك سلمان أفضاله علي كثيرة ولن أنسى موقفه في حفل مدارس الرياض

المواطن - الرياض

قال الأمير والشاعر الدكتور سعود بن عبدالله، إن أفضال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أفضاله عليه كثيرة، ولن ينسى ذلك الموقف في حفل مدارس الرياض.

وقال خلال حلقة برنامج المسار على قناة السعودية، إنه خلال حفل مدارس الرياض، دعاه الملك سلمان ووجه إليه كلمة لم ينسها طيلة حياته.

وأضاف أن الملك سلمان، أطال الله في عمره، أثناء دراستي، كان يسأل عن أحوالي في المدرسة قبل أن يسأل عن الأمير فيصل بن سلمان.

حفل مدارس الرياض

وقال الأمير والشاعر الدكتور سعود بن عبدالله: “إنه خلال حفل مدارس الرياض، قال له الملك سلمان أنا في مقام أبيك، ولا تتردد في طلب أي شيء، وأي شيء تريده اطلبه مني”.

وحل الأمير والشاعر الدكتور سعود بن عبدالله بن محمد ضيفاً على القناة السعودية عبر برنامج المسار مساء أمس السبت.

محطات في حياة الأمير

وسيتناول البرنامج أبرز محطات الأمير سعود بن عبدالله منذ ولادته في حي البديعة، مروراً بتعلمه للشعر، وحتى دراسته في مدارس الرياض، كما تحدث الأمير عن أبرز الداعمين له خلال مسيرة حياته الشعرية والعلمية.

الجدير بالذكر أن برنامج المسار يعرض السيرة الذاتية التي لم تروَ بعد لضيوفه، كما استضاف ضمن حلقاته السابقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وعددا من نجوم المجتمع مثل الشيخ عائض القرني، والنجم ماجد عبدالله، يعرض برنامج المسار في تمام الساعة الواحدة صباحاً يوميا ويقدمه الدكتور غنام المريخي.

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