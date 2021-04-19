سعود بن نايف يروي موقفًا لا ينساه للراحل سلطان العذل

المواطن - الرياض

روى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية أحد المواقف التي جمعته برجل الأعمال الراحل سلطان العذل.

أمير الشرقية ضيف اللقاء من الصفر

وقال أمير الشرقية خلال برنامج اللقاء من الصفر إن العلاقة بينه وبين العذل علاقة قديمة جدًا؛ نظرًا للعلاقات الأسرية التي كانت تربط الأسرتين وكذلك التجاور في السكن في العاصمة الرياض في فترة من الفترات ثم تزامن الدراسة معًا في أمريكا.

وتابع أمير الشرقية القول إن العذل وصل إلى نفس الولاية التي كان يدرس بها، لكن الأمير كان قد فرغ من الدراسة وبدأ في ممارسة بعض الأعمال الحرة وطلب منه سلطان العمل معًا وبالفعل أقاما معًا شراكة استمرت عدة سنوات وبعد فترة جاء إلى الأمير وطلب منه أن ينفصلا عن بعض لأنه يريد أن يمارس عمله الخاص.

وأوضح أمير الشرقية أن هذا الموقف من المواقف التي زادت مكانة العذل لديه، فهو رجل لديه طموح ويرغب في الاستقلال في العمل وممارسة التجارة منفصلًا وفي نفس الوقت يحفظ عهده ويحرص على إنهاء العلاقة التشاركية بهدوء.

من هو سلطان العذل ؟

المعروف أن سلطان العذل هو رجل أعمال سعودي، توفي قبل عام بعد معاناة من مرض التصلب اللويحي العضلي الجانبي الذي لازمه 23 عامًا حتى لقب بـ ستيفين هوكينغ” بعدما لازم الكرسي المتحرّك 20 عامًا، وهو يدير أعماله التجارية وموظفيه.

درس العذل حتى المرحلة الثانوية في معهد العاصمة في مدينة الرياض، وأكمل دراسته الجامعية في الولايات المتحدة، وتخرج بدرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، وكانت رسالته الجامعية عن المفاعلات الذرية، وحصل على تقدير امتياز.

وأسس شركة “سمسا فيديكس” للشحن السريع عام 1994، ثم توسعت وأصبحت أكبر شبكة تخدم أكثر من 200 مدينة وقرية في المملكة، وانتشر نشاطها في 200 دولة حول العالم، وفي عام 1996 كانت الانطلاقة الأولى لسلسلة محال “دانكن دوناتس” في الرياض، ومنها إلى باقي أنحاء المملكة.

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