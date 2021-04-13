سقوط ضحايا في إطلاق نار استهدف مدرسة في تينسي الأمريكية

المواطن - متابعة

أعلنت شرطة مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي الأمريكية، الاثنين، أنها تلقت أنباء عن إطلاق نار في مدرسة ثانوية أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

لا يزال التحقيق جاريًا:

وقالت الشرطة في تغريدة عبر حسابها بـ تويتر: تم الإبلاغ عن العديد من ضحايا، بمن فيهم ضابط شرطة، ولا يزال التحقيق نشطًا في هذا الوقت.

الشرطة هرعت للمكان:

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام أمريكية، الشرطة وطاقم الإطفاء يحيطون بمدرسة أوستن إيست الثانوية في شرق نوكسفيل.

تأمين مبنى المدرسة:

وقال مدير مدارس نوكسفيل في تغريدة: تستجيب مدارس مقاطعة نوكس لإطلاق نار وقع بعد ظهر اليوم في مدرسة أوستن إيست ماجنت الثانوية، نحن نجمع معلومات حول هذا الوضع المأساوي، وسنقدم معلومات إضافية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: تم تأمين مبنى المدرسة وإطلاق سراح الطلاب الذين لم يشاركوا في الحادث لعائلاتهم.

إغلاق صارم:

وأكدت وسائل إعلام محلية أن المدرسة وُضعت تحت “إغلاق صارم”، وطُلب من أولياء الأمور الذهاب إلى الجزء الخلفي من الحرم الجامعي لاصطحاب أبنائهم.

شارك الخبر







شارك الخبر