شؤون الحرمين تخصص 4 مصليات وبوابات لذوي الإعاقة

المواطن_ولاء المطرفي

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال شهر رمضان ٤ مصليات مهيأة بالعديد من الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية

وأوضحت الرئاسة، أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن راحتهم وسلامتهم، ويشرف عليها منسوبو الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام.

تخصيص 4 مصليات لذوي الإعاقة

وبدأت خدمات الإدارة منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين بتخصيص مصلى خاص يقع بالدور الأول في المسجد الحرام (أمام جسر أجياد) وإحاطته بشريط خاص يوضح خصوصيته.

كما جهزت الرئاسة كافة الخدمات المتوافقة مع متطلبات الأمن الصحي للقاصدين بالإضافة إلى توزيع موظفي الإدارة خرائط مسارات ذوي الإعاقة والإشراف على دخولهم من المزلقانات والسلالم والمصاعد والمنحدرات والجسور المجهزة باحتياجاتهم.

وحرصت الرئاسة على تكثيف الوعي الميداني لذوي الإعاقة السمعية في المسجد الحرام بلغة الإشارة وتوزيع الكتيبات الإرشادية لهم.

وتعمل الرئاسة على تنفيذ العديد من التوصيات التي تركز في أهدافها على أهمية تكامل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد الحرام وساحاته والمناطق المحيطة به والوصول الشامل في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة شعائرهم الدينية بيسر وسهولة، والتركيز على متطلبات كل فئة من فئات الأشخاص ذوي الإعاقة ومعرفتها وتحديدها بدقة لتمكينهم من أداء الشعائر بيسر وسهولة والتأكد من كون المرافق الخاصة للرئاسة تحقق الوصول الشامل لتمكين جميع فئات المجتمع من الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.

ودشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، العديد من البرامج والخدمات بالإضافة إلى الكرسي المجهز بالعديد من المميزات، حيث جاء بتصميم خفيف الوزن ، وحاصل على براءة اختراع الهندسة الذكية، ومساند للقدمين ، ومصنوعة من البلاستك المقوى، وسهل النقل والطي والدفع في المنحدرات والطرق الغير ممهدة مع إمكانية إضافة محرك كهربائي ( باور جلايد)، كما يتميز بتصميمه الأحادي وقدرته على التحمل ويحتوي على مقابض تحكم.

بوابات خاصة بذوي الإعاقة

وأوضح سعادة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذ فيصل الجودي أن رئاسة شؤون الحرمين تولي أهمية كبرى للمتطلبات والاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة، منذ وصولهم إلى ساحات المسجد الحرام وحتى انتهائهم من أداء النسك والعبادات حيث عملت على تجهيز ( ٣٢ ) باباً مهيأً بمنحدرات ومزلقانات تسهل عليهم عملية الدخول والخروج.

وأضاف الجودي أنه توجد أبواب مخصصة لذوي الإعاقة وهي :”68، 74، 79، 84، 89، 90، 93، 94″ مشيراً إلى أنه تمت تهيئة عدد من الجسور بالخدمات المناسبة وهي “جسر أجياد، جسر الشبيكة، جسر المروة، جسر الأرقم”، ومجموعة من السلالم الكهربائية والمصاعد والجسور المزودة برموز وعلامات واضحة لتسهيل حركتهم وتنقلهم، ودورات مياه مجهزة بكافة الأدوات التي تتناسب مع حالاتهم الجسدية.

كما توجد في الحرم المكي الشريف مسارات توضيحية خاصة بتنقل ذوي الإعاقة الحركية من وإلى المسجد الحرام تنطلق من أجياد بجوار قصر الصفا إلى الدور الثاني من الحرم المكي الشريف، وذلك لتفادي تأثرهم بأشعة الشمس في أوقات الظهيرة ولوحات إرشادية مكتوبة وإلكترونية بعدة لغات توضح لجميع القاصدين وجهات التنقل داخل المسجد الحرام.

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