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شاب في حفر الباطن يحول هواية جمع أنواع الشاي لمصدر دخل رئيسي
افتتح محلًّا به أكثر من 400 نوع شاي

شاب في حفر الباطن يحول هواية جمع أنواع الشاي لمصدر دخل رئيسي

2021/04/13
الساعة 2:42 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شاب في حفر الباطن يحول هواية جمع أنواع الشاي لمصدر دخل رئيسي الشمري
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تحولت هواية الشاب حميد الشمري من سكان محافظة حفر الباطن لجمع أنواع الشاي إلى مصدر دخل رئيسي له، بافتتاح محل خاص بداخله أكثر من 400 نوع من الشاي من مختلف المصانع بدول العالم.

 

400 نوع من الشاي:

وفي حديث له مع “المواطن” ذكر حميد الشمري أن المحل يحتوي على أكثر من 400 نوع من الشاي، وكانت بداية الفكرة كهواية بجمع أكبر عدد من أنواع الشاي من مختلف دول العالم، كما يقوم بشراء الشاي من بلدانه كالسيلاني والهندي والكيني والأذري والإنجليزي والأمريكي والبنغالي والباكستاني.

شواهٍ نادرة:

وأضاف الشمري: قسمنا المحل لعدة أقسام كقسم العضوي والتخسيس والعلاجي، ولدينا قسم خاص بالشاي الأخضر والأبيض والأزرق والأحمر والأسود، كما لدينا قسم خاص بالشاي النادر كالمخمر والمعتق والفاخر والأغلى والكبسولات.

وتابع الشمري: لدينا قسم خاص بشواهي الزهورات والعطورات ووكالات حصرية لمحلنا من بعض شركات إنتاج الشاي بالعالم، حيث إن الشواهي العضوية لا تحتوي على الكيماويات أو الكافين أو مواد إضافية أو صناعية.


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