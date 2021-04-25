شاهد.. أمطار غزيرة وبرد على الطائف

المواطن - الرياض

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت أحياء قروى والخالدية والوسام ووادي وج والفيصلية وجبرة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظات هطول الأمطار المصحوبة بزخات البرد والرياح الشديدة التي أدت إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

أمطار الطائف الليلة

وكان المركز الوطني للأرصاد حذر في تنبيه متقدم له عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان) ويستمر حتى الساعة 9 مساءً.

أمطار المدينة المنورة

من جهة أخرى أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا يتضمن – بمشيئة الله – هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع والعلا والعيص.

وتشمل تأثيرات الحالة المستمرة حتى الساعة العاشرة ليلًا أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

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