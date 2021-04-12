شاهد.. برومو برنامج رامز عقله طار

المواطن - متابعة

منذ اللحظة الأولى التي تم الكشف فيها عن اسم برنامج رامز جلال في موسم رمضان المقبل، والذي جاء تحت اسم رامز عقله طار، تزايدت التكهنات حول هوية الضيوف وتحديدًا هوية ضيف الحلقة الأولى.

ضيوف رامز عقله طار:

ونشرت قناة MBC1 عبر تويتر برومو البرنامج الذي يأتي هذا العام في شكل جديد برعاية هيئة الترفيه السعودية، فيما تم تداول عدد من أسماء الضيوف الذي وقعوا ضحية مقلب رامز جلال.

ومن بين الأسماء التي سيتمم استضافتها في برنامج رامز عقله طار كل من، سمية الخشاب، الفنان أحمد سعد، الفنانة ويزو، ريهام حجاج، وضمن القائمة أيضًا عدد من لاعبي كرة القدم المصريين وهم ملك قورة، محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، مجدي قفشة لاعب الأهلي، محمد هاني لاعب الأهلي، مروان محسن لاعب الأهلي، فرجاني ساسي لاعب الزمالك، أشرف بن شرقي لاعب الزمالك.

تركي آل الشيخ في غرفة أسرار رامز:

وقبل أيام ظهر المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، في كواليس برنامج رامز جلال وعلق عليه قائلًا: “في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة.. وفي شهر رمضان المبارك وعلى قناة MBC.. انتظروا رامز عقله طار برعاية هيئة الترفيه”.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو يجمعه مع رامز جلال، ويتجول خلاله في مكان تصوير برنامج المقالب.

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