شاهد مقاتل يتسبب لنفسه بكسر مروع

المواطن- متابعة

عانى بطل الفنون القتالية المختلطة السابق، الأمريكي كريس ويدمان، من واحدة من أسوأ الإصابات في تاريخ منظمة UFC، أثناء نزاله ضد الجامايكي يورايا هول، الأحد.

The first fighter in @ufc history to win without a single strike thrown #UFC261 pic.twitter.com/zxyu5XhYu3

— danawhite (@danawhite) April 25, 2021