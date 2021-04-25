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شاهد مقاتل يتسبب لنفسه بكسر مروع
 واحدة من أسوأ إصابات دورة UFC

شاهد مقاتل يتسبب لنفسه بكسر مروع

2021/04/25
الساعة 7:04 مساءً
- ‎فيغرائب, العالم, حصاد اليوم
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شاهد مقاتل يتسبب لنفسه بكسر مروع
المواطن- متابعة

عانى بطل الفنون القتالية المختلطة السابق، الأمريكي كريس ويدمان، من واحدة من أسوأ الإصابات في تاريخ منظمة UFC، أثناء نزاله ضد الجامايكي يورايا هول، الأحد.

وتسبب المقاتل الأمريكي، 36 عامًا، ​​بكسر في ساقه خلال الثواني الأولى للنزال الذي جرى في مدينة جاكسونفيل بفلوريدا الأمريكية ضمن دورة 246 UFC.

وفي الثانية الـ17 من البداية حاول ويدمان استخدام تقنية الركلة المنخفضة، لضرب الجزء السفلي من جسم خصمه، لكن ساقه تعرضت للكسر قبل أن ينهار وسط هلع الحضور مما حدث.

إلغاء النزال

وبالطبع تم إلغاء النزال على الفور ومنح الفوز لهول، الذي لم ينجح في توجيه ضربة واحدة، قبل أن يدخل المسعفون لنقل ويدمان على النقالة خارج الصالة.

وأظهر مقطع فيديو ويدمان وهو يرفع قبضته في تحية واضحة للجمهور لإعلامهم أنه بخير وهو في طريقه للخروج، بحسب موقع روسيا اليوم.

ما هي UFC ؟

بطولة القتال غير المحدود أو (UFC)، هي شركة لفنون القتال المختلطة مركزها في الولايات المتحدة وتعرض العديد من الأحداث القتالية في جميع أنحاء العالم. 

وهي أكثر شركات فنون القاتل المختلطة نجاحًا مع العديد من المقاتلين المتعاقدين معها، ويوجد في اليو إف سي ثمانية أوزان وفقًا لقواعد فنون القتال المختلطة.


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