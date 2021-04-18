شاهد .. وزير الرياضة المصري يتعرض لحادث

المواطن - محمد سمعه

تعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري لـ حادث سير قوي اليوم الأحد وذلك في الطريق الصحراوي الرابط بين محافظتي القاهرة والبحيرة في مصر.

وكان أشرف صبحي في طريقه من القاهرة إلى البحيرة لتفقد منشآت رياضية في المحافظة الثانية.

إلغاء زيارة وزير الرياضة إلى البحيرة

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الوطن” المصرية فبعد إصابة أشرف صبحي تم إلغاء زيارته إلى محافظة البحيرة، ونُقل لأحد المستشفيات في مدينة السادس من أكتوبر بـ محافظة الجيزة المصرية.

وأضافت الصحيفة أن وزير الرياضة المصري أُصيب بقطع بفروة الرأس، وسيخضع للفحوصات اللازمة خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بعد انقلاب سيارته.

يذكر أن أشرف صبحي، كان افتتح منشآت رياضية، في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

صور مرعبة لـ سيارة الوزير بعد الحادث

وكان موقع Fil Goal نشر مجموعة من صور سيارة أشرف صبحي بعد أن تعرضت للحادث صباح اليوم الأحد.

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