شروط الوظائف العسكرية في القوات المسلحة

المواطن - الرياض

بدأت القوات المسلحة السعودية ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد اليوم الأحد تلقي طلبات شغل الوظائف العسكرية رجال ونساء، بعدة قطاعات لمن تنطبق عليهم الشروط.

شروط وظائف القوات المسلحة:

وقد حددت الإدارة عددًا من الشروط التي يجب توفرها في المرشحين على النحو التالي:

أن يكون المتقدم على الوظائف العسكرية سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألّا يقل عمره عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد عن أربعين عامًا.

ألّا يكون موظفًا في أي جهة حكومية وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

ألّا يكون متزوجًا من غير سعودية وألّا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. واجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

أن يتناسب طول المتقدم لوظائف القوات المسلحة

أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة من الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.

طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة:

وقالت وزارة الدفاع إن التقديم متاح عبر الإنترنت عن طريق مواقع مراكز القبول والتجنيد بالقوات المسلحة السعودية من خلال الرابط التالي: (اضغط هنـا).

قطاعات العمل:

وأعلنت وزارة الدفاع أن الوظائف المتاحة في الفروع التالية:

– القوات البرية الملكية. – القوات الجوية الملكية. – القوات البحرية الملكية. – قوات الدفاع الجوي الملكي. – الخدمات الطبية للقوات المسلحة. – قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية.

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