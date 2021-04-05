شريف إكرامي يتعرض للسخرية

المواطن - محمد سمعه

تعرض الحارس المصري شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز المصري لسيل من السخرية من الجماهير، وذلك بعد خطأ قاتل ارتكبه في مباراة الرجاء البيضاوي المغربي أمس في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

كوارث شريف إكرامي مستمرة

وكان اللاعب عبدالإله مدكور لاعب الرجاء سدد كرة ضعيفة وكانت في اتجاهها للخروج بجانب مرمى إكرامي، لكن الحارس المصري تصدى لها بطريقة غريبة ليحولها من الخارج إلى الداخل وتُصبح هدفًا لفريق الرجاء بطريقة عجيبة.

ولا تزال كوارث إكرامي في حراسة مرمى بيراميدز، مستمرة منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم الحالي قادمًا من الأهلي المصري حيث ارتكب أخطاء قاتلة كلفت بيراميدز الخسارة في الدوري المصري ضد كل من الاتحاد وإنبي بالإضافة إلى جعله يلعب أساسيًا على حساب الحارس المهدي سليمان.

وجود “الواسطة” ليكون إكرامي أساسيًا !

وكان المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز أثار الجدل بوجود مبدأ “الواسطة” ليلعب شريف إكرامي على حسابه قائلًا: ” لو مانويل نوير بنفسه جاء إلى بيراميدز، لن يلعب أساسيًا، في ظل وجود إكرامي”.

وما أثار الجدل بصورة كبيرة، هي تصريحات سليمان عن أن إكرامي كان له يد في انتقال رمضان صبحي من الأهلي لـ بيراميدز ثم حصوله على وعد من إدارة بيراميدز باللعب أساسيًا، في حال جاء صبحي إلى الفريق قادمًا من الأهلي.

وكان الرجاء البيضاوي، فاز على بيراميدز بثنائية دون رد أمس في بطولة الكونفيدرالية.

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