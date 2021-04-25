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صدمة مُدوية لـ ريال مدريد
قبل مواجهة تشيلسي

صدمة مُدوية لـ ريال مدريد

2021/04/25
الساعة 5:41 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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صدمة مُدوية لـ ريال مدريد ميندي مدافع ريال مدريد - المصدر @AlroeyaS
المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الصدمات لا تأتي فرادى لفريق ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد سقوطه بفخ التعادل السلبي ضد نادي ريال بيتيس في الدوري الإسباني أمس السبت.

ميندي يغيب عن مواجهة تشيلسي 

وذكرت صحيفة ” ماركا” الإسبانية أن المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي ظهير أيسر الريال لن يكون جاهزًا لمواجهة نادي تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة على أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سوف يعتمد على اللاعب ناتشو كـ ظهير أيسر بدلًا من المدافع الفرنسي.

زيدان
زيدان – المصدر @realmadriden

وسيواجه الريال، فريق تشيلسي في الذهاب بعد غد الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على ملعب ” ألفريدو دي ستيفانو” معقل الريال.

نتيجتا ريال مدريد بآخر مباراتين في الدوري الإسباني

وكان ريال مدريد فاز وتعادل في آخر مباراتين في الدوري الإسباني، ضد كل من قاديش وريال بيتيس، حيث فاز على قاديش بثلاثية دون رد يوم الأربعاء الماضي سجلها كل من الفرنسي كريم بنزيمة هدفين واللاعب ألفارو أودريوزولا، بينما تعادل مع فريق ريال بيتيس، في المباراة التي أُقيمت على ملعب ” ألفريدو دي ستيفانو”.

يذكر أن ريال مدريد كان تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إقصائه لفريق ليفربول الإنجليزي من دور الثمانية، حيث فاز الريال ذهابًا بثلاثية لهدف في إسبانيا، وتعادل بدون أهداف إيابًا في إنجلترا.

ريال مدريد وريال بيتيس
@realmadriden


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