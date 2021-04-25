صدمة مُدوية لـ ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الصدمات لا تأتي فرادى لفريق ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد سقوطه بفخ التعادل السلبي ضد نادي ريال بيتيس في الدوري الإسباني أمس السبت.

ميندي يغيب عن مواجهة تشيلسي

وذكرت صحيفة ” ماركا” الإسبانية أن المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي ظهير أيسر الريال لن يكون جاهزًا لمواجهة نادي تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة على أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سوف يعتمد على اللاعب ناتشو كـ ظهير أيسر بدلًا من المدافع الفرنسي.

وسيواجه الريال، فريق تشيلسي في الذهاب بعد غد الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على ملعب ” ألفريدو دي ستيفانو” معقل الريال.

نتيجتا ريال مدريد بآخر مباراتين في الدوري الإسباني

يذكر أن ريال مدريد كان تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إقصائه لفريق ليفربول الإنجليزي من دور الثمانية، حيث فاز الريال ذهابًا بثلاثية لهدف في إسبانيا، وتعادل بدون أهداف إيابًا في إنجلترا.

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