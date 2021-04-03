صعود الأخدود وبيشة لـ دوري الأولى

المواطن - محمد سمعه

صعد فريقا الأخدود وبيشة لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين للموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022.

وكان الفريق تعادل مع التقدم بهدف لكل منهما، بينما فاز بيشة على الجندل بهدفين لحساب مباريات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الثانية.

الأخدود وبيشة ضمنا الصدارة والوصافة بالمجموعة الأولى:

ويتصدر الأخدود ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 50 نقطة، بينما رفع نادي بيشة رصيده إلى 49 نقطة ليضمن الفريقان صدارة ووصافة المجموعة قبل جولة من النهاية.

العروبة المتأهل الأول:

ورافق الفريقان، فريق العروبة المتأهل رسميًّا لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى موسم 2021/ 2022، وذلك بعد نهاية مباراته ضد نادي عفيف.

ورغم خسارة الفريق ضد نادي عفيف بهدف دون رد في الجولة الـ24 من دوري الدرجة الثانية، لكنه استفاد من تعادل نادي الوشم صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية أمام فريق السلمية.

جدير بالذكر أن العروبة يتواجد حاليًّا في صدارة المجموعة الثانية برصيد 50 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن فريق الوشم صاحب المركز الثالث قبل جولتين من نهاية دوري الدرجة الثانية بالموسم الحالي.

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