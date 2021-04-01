صعود العدالة وأُحد لـ دوري البراعم

المواطن - محمد سمعه

تمكن فريقا العدالة وأُحد من الصعود إلى الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 سنة للموسم الرياضي القادم 2021/2022.

وجاء صعود الفريقين لدوري البراعم؛ وذلك بعد وصولهما إلى نهائي بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 15 عامًا “الدرجة الأولى” على حساب فريقي العروبة والفيحاء.

العدالة يهزم العروبة بثنائية

وتمكن الفريق من الفوز على فريق العروبة بثنائية دون رد، وذلك خلال المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الخميس، في إياب دور الأربعة.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين، انتهى بالتعادل السلبي.

أحد يتخطى كمين الفيحاء ذهابًا وإيابًا

أما نادي أُحد فكان فاز في الذهاب على فريق الفيحاء بهدف دون مقابل، ثم كرر الفوز إيابًا على الفيحاء بنفس النتيجة، ليصعد إلى نهائي بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم.

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