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ضبط شحنة مواد متفجرة لتصنيع العبوات الناسفة قبل وصولها للحوثيين
كانت على متن أربع سيارات في شعاب أودية الخامري

ضبط شحنة مواد متفجرة لتصنيع العبوات الناسفة قبل وصولها للحوثيين

2021/04/25
الساعة 11:29 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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ضبط شحنة مواد متفجرة لتصنيع العبوات الناسفة قبل وصولها للحوثيين
المواطن - متابعة

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء أمس السبت، ضبط شحنة مواد مهربة تُستخدم لتصنيع العبوات الناسفة عندما كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي.

ضبط شحنات متفجرات

ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن مصدر أمني قوله إن دورية أمنية تابعة لـ”لواء باب المندب” تمكنت من ضبط الشحنة التي كانت على متن أربع سيارات في شعاب أودية الخامري بالقرب من منطقة السقيا، وذلك بعد عملية أمنية واستخباراتية ناجحة.

ضبط شحنة مواد متفجرة لتصنيع العبوات الناسفة قبل وصولها للحوثيين - المواطن

اتخاذ الإجراءات اللازمة

وأضاف أنه تم إحالة السيارات والمواد التي على متنها وسائقيها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي العملية ضمن الجهود التي تبذلها القوات المشتركة في منع التهريب وحفظ الأمن على طول الشريط الساحلي للمناطق المحررة.

ضبط شحنة مواد متفجرة لتصنيع العبوات الناسفة قبل وصولها للحوثيين - المواطن


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